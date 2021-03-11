Україна звернулася з нотою до ОБСЄ через загибель військового на Донбасі

Цитата:

"Вчора, 10 березня, близько 21:00 на напрямку Старогнатівка в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну.

Доповнення

За даними пресцентру ООС, 10 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка. Тоді внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу, та, на жаль, врятувати його життя не вдалося.