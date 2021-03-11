Украина обратилась с нотой к ОБСЕ из-за гибели военного на Донбассе

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"Вчера, 10 марта, около 21:00 на направлении Старогнатовка в результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Дополнение

По данным пресс-центра ООС, 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка. Тогда в результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.