Украина обратилась с нотой к ОБСЕ из-за гибели военного на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за гибели накануне украинского военного на Донбассе украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в специальную мониторинговую миисию ОБСЕ. Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале, передает УНН.
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"Вчера, 10 марта, около 21:00 на направлении Старогнатовка в результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.
Дополнение
По данным пресс-центра ООС, 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка. Тогда в результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.