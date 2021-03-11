ООС: бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.
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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.
Так 10 березня зафіксовано проведення інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних Сил України на непідконтрольній Уряду України території, в районі населеного пункту Калинове.
Українською стороною СЦКК негайно вживалися заходи щодо припинення порушень, передбачені координаційним механізмом.
Нагадаємо
У ніч на 11 березня внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося.