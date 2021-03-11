ООС: боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. За прошедшие сутки, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, недалеко Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенных пунктов Ломакиное, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.
Так 10 марта зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калинове.
Украинской стороной СЦКК немедленно принимались меры по пресечению нарушений, предусмотренных координационным механизмом.
Напомним
В ночь на 11 марта в результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.