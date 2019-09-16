ООС: зафиксировано пять обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По состоянию на 12:00 сегодня, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе учтено пять фактов несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Александрович Мотузяник, передает УНН.
По его словам, дважды противник вел огонь на луганском направлении и трижды на донецком.
“В частности, под вражеским огнем с пехотного оружия ночью, а также утром, находились оборонительные позиции наших подразделений у Луганского, Новотошковского, Новотроицкого, Павлополя и села Пищевик”, — говорится в сообщении.
Противник целил из гранатометов всех типов и систем, а также из пулеметов крупного калибра. Все упомянутые факты открытия врагом огня несли прямую угрозу нашим защитникам, поэтому наши защитники были вынуждены отвечать оккупантам из аналогичного оружия.
“В результате ночных и утренних вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он получает медицинскую помощь в одном из военных госпиталей”, — отметил представитель Минобороны.
Напомним, 15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.