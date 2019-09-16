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ООС: бойовики 16 разів обстрілювали українські позиції, є поранений

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. 15 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • двічі неподалік Авдіївки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • тричі поблизу Новогнатівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Миколаївки — зі стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • неподалік Красногорівки — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Лебединського — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • неподалік Пищевика — зі стрілецької зброї;
  • поблизу Мар’їнки — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • тричі поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичного гранатомета;
  • в районі Зайцевого та поблизу Травневого — з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:

  • поблизу Пищевика — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Луганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

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