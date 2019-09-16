ООС: боевики 16 раз обстреливали украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. 15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями калибров оружия, а именно — минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
-
- дважды неподалеку от Авдеевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
-
- трижды вблизи Новогнатовки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
-
- неподалеку от Николаевки — из стрелкового оружия;
-
- вблизи Водяного — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
-
- неподалеку от Красногоровки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
-
- вблизи Лебединского — со станкового противотанкового гранатомета;
-
- неподалеку от Пищевика — из стрелкового оружия;
-
- вблизи Марьинки — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
-
- трижды вблизи Новолуганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;
-
- в районе Зайцевой и вблизи Майского — из минометов калибра 82 мм.
-
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Севастополе устроили выставку картин с портретами убитых боевиков “ДНР” и “ЛНР”
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
-
- вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
-
- неподалеку от Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
-
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.