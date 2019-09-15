В оккупированном Севастополе устроили выставку картин с портретами убитых боевиков "ДНР" и "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В аннексированном Севастополе 15 сентября во Дворце культуры рыбаков открыли выставку картин о войне в Донбассе и боевиков террористических группировок “ДНР” и “ЛНР”. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалії, информирует УНН.
Как сообщает издание, на больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил убитого главу “ДНР” Александра Захарченко, убитого боевика “ЛНР” Алексея Мозгового и других боевиков. Несколько картин изображают жизнь детей на войне.
“На открытии выставки были замечены российские военные из расположенной неподалеку части. Также на мероприятие пришли журналисты и чиновники”, — отмечают в издании.
Автор картин Алексей Крюков рассказал, что для того, чтобы написать картины ему якобы пришлось жить рядом с боевиками.
“Крюков назвал боевиков из „ДНР“ „прообразами“ Александра Невского и Ермака. Для выставки художник предоставил 22 широкоформатные картины”, — рассказали в издании.
Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после аннексии Крыма Россией. Украина и Запад обвиняет Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.
Напомним, МИД РФ сообщил, что не комментирует “слова главы ДНР о вхождении республики в состав России”.