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В окупованому Севастополі влаштували виставку картин із портретами вбитих бойовиків “ДНР” і “ЛНР”

В окупованому Севастополі влаштували виставку картин із портретами вбитих бойовиків “ДНР” і “ЛНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. В анексованому Севастополі 15 вересня в Палаці культури рибалок відкрили виставку картин про війну на Донбасі і бойовиків терористичних угруповань “ДНР” і “ЛНР”. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, інформує УНН.

Як повідомляє видання, на великих полотнищах російський художник Олексій Крюков зобразив вбитого главу “ДНР” Олександра Захарченка, убитого бойовика “ЛНР” Олексія Мозгового та інших бойовиків. Кілька картин зображають життя дітей на війні.

“На відкритті виставки були помічені російські військові з розташованої неподалік частини. Також на захід прийшли журналісти і чиновники”, — зазначають у виданні.

Автор картин Олексій Крюков розповів, що для того, аби написати картини йому нібито довелося жити поруч із бойовиками.

“Крюков назвав бойовиків з „ДНР“ „прообразами“ Олександра Невського і Єрмака. Для виставки художник надав 22 широкоформатні картини”, — розповіли у виданні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після анексії Криму Росією. Україна і Захід звинувачує Росію в збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські “добровольці”.

Нагадаємо, МЗС РФ повідомило, що не коментує “слова глави ДНР про входження республіки до складу Росії”.

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