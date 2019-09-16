ООС: зафіксовано п'ять обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Станом на 12:00 сьогодні, 16 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обліковано п’ять фактів недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Олександ Мотузяник, передає УНН.
За його словами, двічі противник вів вогонь на луганському напрямку та тричі на донецькому.
“Зокрема, під ворожим вогнем з піхотної зброї цієї ночі, а також вранці, перебували оборонні позиції наших підрозділів біля Луганського, Новотошківського, Новотроїцького, Павлополя та села Пищевик”, — йдеться в повідомленні.
Противник цілив з гранатометів усіх типів та систем, а також з кулеметів великого калібру. Усі згадані факти відкриття ворогом вогню несли пряму загрозу нашим оборонцям, то ж наші захисники були змушені відповідати окупантам з аналогічної зброї.
“Внаслідок нічних та ранкових ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Наразі його життю ніщо не загрожує, він отримує медичну допомогу в одному з військових госпіталів”, — зазначив речник Міноборони.
Нагадаємо, 15 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.