ООС: зафиксировано два обстрелы от боевиков, двое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операций Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки"Восток", захватчики обстреляли наших защитников вблизи Невельского. Против украинских воинов противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.
Также оккупанты открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные минскими договоренностям 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.