ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 30 червня. УНН. 29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутору Вільний ворог двічі обстрілював наші оборонні укріплення застосувавши станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На підступах до Кримського та Луганського противник неодноразово впродовж доби відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а оборонців Південного загарбники провокували з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Не було тиші й у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу населеного пункту Березове окупанти спочатку застосували протитанкові ракетні комплекси, а згодом – автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Надвечір противник активізував свої вогневі дії біля Старогнатівки, де задіяв станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також проти українських воїнів, що тримають оборону у передмісті Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

За минулу добу, 29 червня, внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

За даними розвідки, 29 червня наші захисники поранили двох загарбників.

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За уточненою інформацією, 28 червня о 21:18 та о 22:55 представники збройних формувань Російської Федерації з напрямку непідконтрольного урядові України селища Доломітне Донецької області цілеспрямовано двічі обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське, застосувавши стрілецьку зброю калібру 7,62 мм.

В результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому – ворог поцілив у металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку. Постраждалих громадян, внаслідок ворожого обстрілу, на щастя, немає.

Спостерігачами української сторони СЦКК, які працювали на місці події, також було встановлено, що відстань та напрямок звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність російсько–окупаційних військ до даного злочину. Окупанти свідомо не виконують Мінські угоди та систематично підтверджують своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню, продовжуючи регулярно обстрілювати житлові райони Донбасу.

Від початку поточної доби, 30 червня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники здійснили обстріл із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм поблизу Невельського.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти обстріляли Кримське, поранено двох бійців ЗСУ.

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