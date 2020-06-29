На Донбасі окупанти обстріляли Кримське, поранено двох бійців ЗСУ

"По позиціях українських захисників поблизу Кримського, російські окупанти застосували міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - інформує штаб.

Повідомляється, що евакуаційною технікою воїнів було доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу.

"Стан здоров’я поранених задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.