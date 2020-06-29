ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. 28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського ворог тричі обстрілював наші оборонні укріплення застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Миронівського противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Пізніше агресор активізувався біля Новозванівки, де задіяв ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники використали гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.
Крім того, минулої доби окупанти наразили на небезпеку цивільне населення, підступно обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецька. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУРа, яка потрапила на подвір’я житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.
За минулу добу втрат серед українських захисників немає.
За даними розвідки, 28 червня наші захисники знищили двох та поранили одного загарбника.
Від початку поточної доби, 29 червня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі приховану зброю бойовиків.