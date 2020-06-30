ООС: зафіксовано два обстріли від бойовиків, двох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операці Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"30 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського. Проти українських воїнів противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.
Також окупанти відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
"Від початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний. Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися — вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.