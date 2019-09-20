ООС: зафиксировано четыре обстрела, ранены двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. По состоянию на 12:00 сегодня, 20 сентября, боевики в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе открывали огонь четыре раза. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
Так, на луганском направлении в половине третьего ночи со стороны Доломитного с ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новолуганского.
Надонецком направлении противник начал проявлять активность утром.
Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа.
Примерно в это же время с автоматического станкового гранатомета враг обстрелял наших защитников Новогнатовки.
Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сообщил Праута.
Напомним, 19 сентября боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.