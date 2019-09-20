ООС: зафіксовано чотири обстріли, поранено двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Станом на 12:00 сьогодні, 20 вересня, бойовики в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відкривали вогонь чотири рази. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
Так, на луганському напрямку о пів на третю ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомету були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новолуганського.
На донецькому напрямку противник почав проявляти активність зранку.
Близько 8-ї години розпочався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького, він тривав понад годину.
Приблизно у цей же час з автоматичного станкового гранатомету ворог обстріляв наших захисників Новогнатівки.
Крім того, з 10:40 до 10:55 окупанти з кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Красногорівки.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби двоє наших військовослужбовців зазнали поранень і наразі евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - повідомив Праута.
Нагадаємо, 19 вересня бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.