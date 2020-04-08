ООС: зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков, есть раненный
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - из так и не отведенных по минским договоренностям минометов калибров 120 мм и 82 мм. Во время обстрелов оккупанты также применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря решительным действиям Объединенные силы вовремя прекратили все враждебные провокации", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил.
С начала суток российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь, выпустив по направлению оккупированного Набережного 20 мин.
Под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. А ближе к полудню применил стрелковое оружие против наших защитников в районе Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.
Утром враг по направлению Калиново-Борщеватое выпустил по нашим опорным пунктам у Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону возле Орехового, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм.
Из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия российские наемники дважды обстреляли наши позиции неподалеку Зайцевого.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.