ООС: зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 8 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі — із так і не відведених за Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Під час обстрілів окупанти також застосували проти українських захисників гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Завдяки рішучим діям Об’єднані сили вчасно припинили усі ворожі провокації", - повідомили у пресцентрі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об’єднаних сил.
З початком доби російські окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції біля села Павлопіль, випустивши з напрямку окупованого Набережного 20 мін.
Над ранок ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по оборонцях Мар’їнки. А ближче до опівдня застосував стрілецьку зброю проти наших захисників в районі Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.
Зранку ворог з напрямку Калинове-Борщувате випустив по нашим опорним пунктам біля Новоолександрівки 17 мін 120-го калібру. Опівдні проти українських захисників, які тримають оборону поблизу Оріхового, окупанти відкрили вогонь з міномета калібру 82 мм.
Зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї російські найманці двічі обстріляли наші позиції неподалік Зайцевого.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС", - зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, 7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.