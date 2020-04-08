ООС: зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків, є поранений

ukru
16:58 • 24997 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 100524 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 174037 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 177620 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 183056 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 188583 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 167279 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183924 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144787 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149919 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 38032 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 116666 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 124049 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 101300 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 178590 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 173190 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 176790 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 182291 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 188106 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 166939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 25078 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 5065 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 101300 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 116666 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110922 перегляди
Актуальне
ООС: зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків, є поранений

ООС: зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків, є поранений

Київ • УНН

 • 9217 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 8 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі — із так і не відведених за Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Під час обстрілів окупанти також застосували проти українських захисників гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Завдяки рішучим діям Об’єднані сили вчасно припинили усі ворожі провокації", - повідомили у пресцентрі. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об’єднаних сил.

З початком доби російські окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції біля села Павлопіль, випустивши з напрямку окупованого Набережного 20 мін.

Над ранок ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по оборонцях Мар’їнки. А ближче до опівдня застосував стрілецьку зброю проти наших захисників в районі Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

Зранку ворог з напрямку Калинове-Борщувате випустив по нашим опорним пунктам біля Новоолександрівки 17 мін 120-го калібру. Опівдні проти українських захисників, які тримають оборону поблизу Оріхового, окупанти відкрили вогонь з міномета калібру 82 мм.

Зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї російські найманці двічі обстріляли наші позиції неподалік Зайцевого.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС", - зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, 7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68