ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата.

Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили вооруженные провокации.

Шесть нарушений режима "Тишина" прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Наши опорные пункты у Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям в окрестностях опытно враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Объединенные силы дали результативную и адекватный ответ, благодаря чему немцы свернули свою активность в этом районе.

Также отметим, что вчера, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, оккупанты совершили коварный обстрел гражданского автомобиля у города Красногоровка.

С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрелы. Все - с применением минометов, запрещенных минской договоренности.

Так, за минувшие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковское и Новозвановка - всего 9 мин.

С огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

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По прошедшие сутки, потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Все огневые провокации, на которые решились оккупационные войска седьмого апреля, были качественно и своевременно прекращены нашими подразделениями. В итоге противник был вынужден вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". С направлении оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин. А под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность.

За текущие сутки, 8 апреля, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в штабе ООС рассказали, как противодействуют распространению коронавируса.