ООС: с начала сутки боевики не нарушали "режима тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Боевики с начала текущей суток не проявляли активности на линии соприкосновения в зоне ООС. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - отметил он.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.