ООС: с начала суток три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала суток 9 октября до 17 часов зафиксировано три вражеских нарушения режима прекращения огня - обстрелы украинских позиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
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"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Детали
По данным пресс-центра ООС, 9 октября в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций с автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"Наши защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в штабе.
Добавим
За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.