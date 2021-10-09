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ООС: с начала суток три вражеских обстрела

ООС: с начала суток три вражеских обстрела

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала суток 9 октября до 17 часов зафиксировано три вражеских нарушения режима прекращения огня - обстрелы украинских позиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

Цитата:

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-центра ООС, 9 октября в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций с автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Наши защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в штабе.

Добавим

За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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