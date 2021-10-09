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ООС: з початку доби три ворожих обстріли

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Від початку доби 9 жовтня до 17 години зафіксовано три ворожих порушення режиму припинення вогню - обстріли українських позицій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.

Цитата:

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними пресцентру ООС, 9 жовтня у районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали у штабі.

Додамо

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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