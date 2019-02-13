ООС: с начала суток боевики осуществили 3 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. По состоянию на 12:00 сегодня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По предварительной информации, с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано три случая несоблюдения режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск", - отметил Мотузяник.
В частности, под обстрелы боевиков попали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Авдеевка, Павлополь и Водяное. Обстрелы были осуществлены с применением противотанковых управляемых ракет, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, во время обстрела оборонительных позиций Объединенных сил возле с. Водяное зафиксировано применение противником минометов 120 калибра.
С начала суток потерь среди украинских войск нет.
Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных.