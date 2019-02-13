ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту Мар’їнка зі стрілецької зброї. Також прицільний вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наших захисників із: мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Хутір Вільний; стрілецької зброї — в районі населеного пункту Станиця Луганська; ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища Травневе; протитанкового ракетного комплексу та озброєння бойової машини піхоти БМП-2 — у районі населеного пункту Богуславське”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Схід“ зранку 12 лютого зафіксовано обстріл населеного пункту Широкине з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого міна влучила у житловий будинок. Характер руйнувань уточнюється українською стороною Спільного центру координації та контролю. За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.