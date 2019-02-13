ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. 12 февраля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. 1 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наших защитников с: минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Хутор Вольный; стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская; ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Майское; противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-вторых районе населенного пункта Богуславское”.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
“Также в полосе действий оперативно-тактической группировки „Восток“ утром 12 февраля зафиксирован обстрел населенного пункта Широкино с миномета калибра 82 мм, в результате чего мина попала в жилой дом. Характер разрушений уточняется украинской стороной Общего центра координации и контроля. По данным разведки, 12 февраля трое оккупантов уничтожены и трое ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.