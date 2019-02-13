ООС: з початку доби бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових

"За попередньою інформацією, від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано три випадки недотримання режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ", - зазначив Мотузяник.

Зокрема, під обстріли бойовиків потрапили позиції українських військових в районах населених пунктів Авдіївка, Павлопіль та Водяне. Обстріли були здійснені із застосуванням протитанкових керованих ракет, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, під час обстрілу оборонних позицій Об’єднаних сил біля с. Водяне зафіксовано застосування противником мінометів 120 калібру.

Від початку доби втрат серед українських військ немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових.