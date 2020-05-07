ООС: с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреливали украинские позиции. Один военный получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников", - сказал Михаил Шаравара.
Он отметил, что утром на Луганском направлении российские оккупационные войска выпустили 18 мин 82-го калибра, а также применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела защитников Орехового. В период с 10:45 по 11:00, противник выпустил 4 мины 120-го калибра по опорным пунктам украинских защитников неподалеку Новотошковского.
По его словам, на Донецком направлении вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов по защитникам Новоселовки-2, а из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Марьинкой.
"По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранения. Подразделения из состава Объединенных сил адекватно подавляли вражескую активность с дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - добавил Михаил Шаравара.
Напомним, за минувшие сутки, 6 мая, боевики 8 раз обстреливали украинской позиции, один военный получил ранения.