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ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації чотири рази обстрілювали українські позиції. Один військовий отримав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, є поранений

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вже чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників", - сказав Михайло Шаравара.

Він зазначив, що зранку на Луганському напрямку російські окупаційні війська випустили 18 мін 82-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети під час обстрілу оборонців Оріхового. У період з 10:45 по 11:00, противник випустив 4 міни 120-го калібру по опорних пунктах українських захисників неподалік Новотошківського.

За його словами, на Донецькому напрямку збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів по оборонцям Новоселівки-2, а зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з Мар’їнкою.

"За наявною інформацією, з початку цієї доби, внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу активність з чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - додав Михайло Шаравара.

Нагадаємо, минулої доби, 6 травня, бойовики 8 разів обстрілювали українській позиції, один військовий отримав поранення.

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