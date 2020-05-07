ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації чотири рази обстрілювали українські позиції. Один військовий отримав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вже чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників", - сказав Михайло Шаравара.
Він зазначив, що зранку на Луганському напрямку російські окупаційні війська випустили 18 мін 82-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети під час обстрілу оборонців Оріхового. У період з 10:45 по 11:00, противник випустив 4 міни 120-го калібру по опорних пунктах українських захисників неподалік Новотошківського.
За його словами, на Донецькому напрямку збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів по оборонцям Новоселівки-2, а зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з Мар’їнкою.
"За наявною інформацією, з початку цієї доби, внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу активність з чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - додав Михайло Шаравара.
Нагадаємо, минулої доби, 6 травня, бойовики 8 разів обстрілювали українській позиції, один військовий отримав поранення.