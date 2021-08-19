ООС: с начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 75199 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 161606 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 132301 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126419 просмотра

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Российско-оккупационные войска с начала этого периода, 19 августа, 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от поселка Нью-Йорк враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

“Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа „Орлан-10“ с пересечением линии разграничения. В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью”, — говорится в сообщении.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Дополнение

В районе проведения операции Объединенных сил от пули снайпера 19 августа погиб львовянин Василий Островский.

Погибший служил по контракту, был командиром мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Украинские Национальные Новости

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