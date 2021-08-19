ООС: с начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российско-оккупационные войска с начала этого периода, 19 августа, 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.
Недалеко от поселка Нью-Йорк враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
“Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа „Орлан-10“ с пересечением линии разграничения. В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью”, — говорится в сообщении.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Дополнение
В районе проведения операции Объединенных сил от пули снайпера 19 августа погиб львовянин Василий Островский.
Погибший служил по контракту, был командиром мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.