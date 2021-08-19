ООС: від початку доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

Деталі

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік насеоеного пункту Нью-Йорк ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Невельського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

“Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу „Орлан-10“ з перетином лінії розмежування. В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям”, — йдеться в повідомленні.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Доповнення

У районі проведення операції Об’єднаних сил від кулі снайпера 19 серпня загинув львів’янин, Василь Островський.

Загиблий служив за контрактом, був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.