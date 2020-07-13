ООС: с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. С начала суток на Донбассе, по состоянию на 12:00, враг совершил пять прицельных обстрелов украинских позиций. Об этом рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 5 прицельных обстрелов позиций украинских защитников", - сказал Гуцуляк.
По его словам, после 5:00 противник вел огонь из АГС и стрелкового оружия по защитникам Каменки.
С 6:50 защитники Луганского зафиксировали разрывы 12 вражеских мин калибра 120 мм.
После 8:15 от оккупированного села Смелое враг выпустил 10 мин по позициям наших воинов в районе Крымского.
С 9:45 более часа шли боевые действия в районе поселка Славное.
После 10:15 враг выпустил от населенного пункта Верхнеширокиное 9 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Пищевика.
"Защитники Украины продолжают неуклонно соблюдать режим тишины, но постоянно готовы дать жесткий отпор на коварные и циничные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск. Потери российско-оккупационных войск в результате адекватных оборонительных действий наших героев уточняются", - добавил Гуцуляк.
Напомним, по информации штаба ООС на Донбассе погибли сегодня двое украинских военных.