ООС: с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 73665 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104607 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137761 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112055 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133656 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102467 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102647 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104893 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

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ООС: с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины

ООС: с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 10535 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. С начала суток на Донбассе, по состоянию на 12:00, враг совершил пять прицельных обстрелов украинских позиций. Об этом рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 5 прицельных обстрелов позиций украинских защитников", - сказал Гуцуляк.

По его словам, после 5:00 противник вел огонь из АГС и стрелкового оружия по защитникам Каменки.

С 6:50 защитники Луганского зафиксировали разрывы 12 вражеских мин калибра 120 мм.

После 8:15 от оккупированного села Смелое враг выпустил 10 мин по позициям наших воинов в районе Крымского.

С 9:45 более часа шли боевые действия в районе поселка Славное.

После 10:15 враг выпустил от населенного пункта Верхнеширокиное 9 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Пищевика.

"Защитники Украины продолжают неуклонно соблюдать режим тишины, но постоянно готовы дать жесткий отпор на коварные и циничные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск. Потери российско-оккупационных войск в результате адекватных оборонительных действий наших героев уточняются", - добавил Гуцуляк.

Напомним, по информации штаба ООС на Донбассе погибли сегодня двое украинских военных.

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