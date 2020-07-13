ООС: від початку доби бойовики п’ять разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Від початку доби на Донбасі, станом на 12:00, ворог здійснив п’ять прицільних обстрілів українських позицій. Про це розповів на брифінгу представник пресцентру Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілів позицій українських оборонців", - сказав Гуцуляк.
За його словами, після 05:00 ворог вів вогонь з АГС та стрілецької зброї по захисникам Кам’янки.
З 06:50 оборонці Луганського зафіксували розриви 12 ворожих мін калібру 120 мм.
Після 08:15 від окупованого села Сміле ворог випустив 10 мін по позиціям наших воїнів в районі Кримського.
З 09:45 понад годину йшли бойові дії в районі селища Славне.
Після 10:15 ворог випустив від населенного пункту Верхньоширокіне 9 мін калібру 82 мм по нашим оборонцям Піщевика.
"Захисники України продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші, проте постійно готові дати жорстку відсіч на підступні та цинічні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ. Втрати російсько-окупаційних військ внаслідок адекватних оборонних дій наших героїв уточнюються", - додав Гуцуляк.
Нагадаємо, за інформацією штабу ООС на Донбасі сьогодні загинуло двоє українських військових.