ООС: на Донбасі загинуло двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На Донбасі сьогодні загинуло двоє українських військових, один - внаслідок ворожого обстрілу поблизу Славного, інший - неподалік від Зайцевого підірвався на вибухівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного. На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - йдеться у повідомленні.
Як вказали у штабі, такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. "За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - додали у штабі.
"Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики 16 разів обстріляли українських військових, щонайменше шість поранених.