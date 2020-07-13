ООС: на Донбассе погибли два украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На Донбассе сегодня погибли два украинских военных, один - в результате вражеского обстрела вблизи Славного, другой - неподалеку от Зайцево подорвался на взрывчатке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника", - говорится в сообщении.
Как указали в штабе, такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. "За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - добавили в штабе.
"Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики 16 раз обстреляли украинских военных, по меньшей мере шесть раненых.