ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований боевиков не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.
“С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины — это надежный щит, который защищает каждого из нас”, — указано в сообщении.
Добавим, 5 августа вооруженными формированиями боевиков 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.
“Вражескую провокацию из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шумы. Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, — отметили в пресс-центре.