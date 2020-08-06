ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України — це надійний щит, який захищає кожного з нас”, — вказано у повідомленні.

Додамо, 5 серпня збройними формуваннями бойовиків 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню.

“Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає”, — зазначили у прес-центрі.