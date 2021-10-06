ООС: днем боевики дважды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
"В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним
За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.