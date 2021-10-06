ООС: вдень бойовики двічі порушили "тишу"

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

"У напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок обстрілу один український військовий дістав вогнепальне осколкове поранення. Наразі стан його здоров’я задовільний.