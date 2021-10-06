ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші", є поранений

Нагадаємо
Командир військової частини отримував “відкати” за надбавки бійцям ООС.
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
В районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
“Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. “Рубежі наших підрозділів, завдяки зусиллям українських воїнів, залишилися незмінними”, — повідомили військові.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 6 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
Командир військової частини отримував “відкати” за надбавки бійцям ООС.