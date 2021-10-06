ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Напомним
Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В районе Трехизбенка враждебные вооруженные формирования обстреляли наши позиции по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
“В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения. “Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными”, — сообщили военные.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.