ООС: в течение суток боевики 8 раз нарушали режим тишины

КИЕВ. 29 марта. УНН. В зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили 8 обстрелов украинских позиций на Донбассе, в том числе из запрещенного "минскими договоренностями" оружия. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во время вечернего брифинга ООС в воскресенье, передает УНН.