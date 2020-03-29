ООС: упродовж доби бойовики 8 разів порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У зоні ООС незаконні збройні формування здійснили 8 обстрілів українських позицій на Донбасі, в тому числі із забороненої "мінськими домовленостями" зброї. Втрат серед українських захисників немає. Про це повідомила пресслужба Міноборони під час вечірнього брифінгу ООС у неділю, інформує УНН.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, обстріли велися поблизу Березового, Старогнатівки, Тарамчука, Авдіївки, Гладосового та Луганського, де було застосовано заборонені "Мінськом" 82-мм гранатомети.
Зазначається, що військові негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь у відповідь.
"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - резюмували в ООС.
Також вказується, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Як повідомлялося раніше в УНН, з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції ООС на Донбасі.