ООС: упродовж доби бойовики 8 разів порушували режим тиші

КИЇВ. 29 березня. УНН. У зоні ООС незаконні збройні формування здійснили 8 обстрілів українських позицій на Донбасі, в тому числі із забороненої "мінськими домовленостями" зброї. Втрат серед українських захисників немає. Про це повідомила пресслужба Міноборони під час вечірнього брифінгу ООС у неділю, інформує УНН.