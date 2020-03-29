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Бойовики з початку доби двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Від початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби, 29 березня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення", - сказав Гуцуляк.

З його слів, о 08:35 ворог розпочав обстріл наших захисників селища Березове. Від Докучаєвська окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Крім того, після 09:45, протягом півгодини з напрямку від села Калинівка російсько-окупаційні війська випустили 7 мін 82-го калібру по нашим оборонцям смт Луганське.

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших мужніх захисників України внаслідок прицільного ворожого вогню немає", - додав полковник.

Як повідомлялося в УНН, 28 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

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