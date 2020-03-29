ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 29 березня. УНН. 28 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської гвинтівки та стрілецької зброї.

Одинадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Красногорівки ворог двічі обстріляв наші позиції зі 120-мм мінометів, випустивши 24 міни.

Поблизу Водяного окупанти два рази здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, випустивши загалом 23 міни, а також вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

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В районі населеного пункту Піски ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів, а неподалік Павлополя вів вогонь із міномета калібру 82 мм із використанням 5 мін.

По околицях Мар’їнки окупанти двічі вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Опитного застосував автоматичний станковий гранатомет.

Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції українських захисників.

Поруч з населеним пунктом Оріхове противник випустив 5 мін 120 калібру по наших позиціях.

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По захисниках Зайцевого ворог вів вогонь з використанням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний окупанти обстріляли позиції військовослужбовців Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї.

У відповідь підрозділи Об’єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.

Вчора, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

З початком цієї доби, 29 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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