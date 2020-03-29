ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72969 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96252 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106544 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92317 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103587 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131149 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130358 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. 28 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе населенного пункта Пески враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов, а неподалеку Павлополь вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин.

По окрестностям Марьинки оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрелы из стрелкового оружия, а неподалеку опытно применил автоматический станковый гранатомет.

Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников.

Рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра по нашим позициям.

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По защитниках Зайцевого враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил по станковой противотанкового гранатомета, снайперской и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

Вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток, 29 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, сколько блокпостов и полицейских задействовано во время карантина в зоне ООС.

Украинские Национальные Новости

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