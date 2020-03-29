ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил ВСУ

В районе населенного пункта Пески враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов, а неподалеку Павлополь вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин.

По окрестностям Марьинки оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрелы из стрелкового оружия, а неподалеку опытно применил автоматический станковый гранатомет.

Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников.

Рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра по нашим позициям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

По защитниках Зайцевого враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил по станковой противотанкового гранатомета, снайперской и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

Вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток, 29 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, сколько блокпостов и полицейских задействовано во время карантина в зоне ООС.