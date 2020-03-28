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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68685 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

В Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 13895 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Луганской области обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, кроме того боевики до сих пор не пропускают международных наблюдателей на блокпостах. Об этом передает УНН со ссылкой на ежедневный отчет СММ ОБСЕ.

"В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. По оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия в то время, когда он пролетал над районами неподалеку Станицы Луганской (Луганская область). Миссия и дальше осуществляла мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского", - говорится в сообщении.

БПЛА СММ зафиксировал лиц в камуфляжной одежде непосредственно на участке разведения в районе Петровского и на его краю.

Отмечается, что по наблюдениям СММ, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) вблизи Станицы Луганской, а также два блокпоста вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях оставались закрытыми и через них не пропускали гражданское население.

На КПВВ и соответствующих блокпостах СММ и дальше сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на блокпостах вооруженных формирований при попытке пересечения с неподконтрольных правительству районов к подконтрольным у Станицы Луганской и с подконтрольных правительству районов в неподконтрольные вблизи Оленевки, Горловки и Верхнешироковского.

Напомним, ранее пограничники сообщили, что боевики продолжают останавливать наблюдателей миссии ОБСЕ и людей, зарегистрированных на оккупированных территориях, через линию разграничения.

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