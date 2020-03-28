В Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Луганской области обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, кроме того боевики до сих пор не пропускают международных наблюдателей на блокпостах. Об этом передает УНН со ссылкой на ежедневный отчет СММ ОБСЕ.