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На Луганщині обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На Луганщині обстріляли безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, окрім того бойовики досі не пропускають міжнародних спостерігачів на блокпостах. Про це передає УНН із посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ.

“У Донецькій і Луганській областях СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. За оцінкою, у напрямку безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї у той час, коли він пролітав над районами неподалік Станиці Луганської (Луганська область). Місія і далі здійснювала моніторинг ситуації на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського”, — сказано у повідомленні.

БПЛА СММ зафіксував осіб у камуфляжному одязі безпосередньо на ділянці розведення в районі Петрівського та на її краю.

Зазначається, що за спостереженнями СММ, контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) поблизу Станиці Луганської, а також два блокпости збройних формувань у Донецькій та Луганській областях залишалися зачиненими і через них не пропускали цивільне населення.

На КПВВ та відповідних блокпостах СММ і далі стикалася з обмеженнями свободи пересування на блокпостах збройних формувань під час спроби перетину з непідконтрольних урядові районів до підконтрольних біля Станиці Луганської та з підконтрольних урядові районів до непідконтрольних поблизу Оленівки, Горлівки та Верхньошироківського.

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, що бойовики продовжують зупиняти спостерігачів місії ОБСЄ і людей, зареєстрованих на окупованих територіях, через лінію розмежування

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