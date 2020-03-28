На Луганщині обстріляли безпілотник місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Луганщині обстріляли безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, окрім того бойовики досі не пропускають міжнародних спостерігачів на блокпостах. Про це передає УНН із посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ.
“У Донецькій і Луганській областях СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. За оцінкою, у напрямку безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї у той час, коли він пролітав над районами неподалік Станиці Луганської (Луганська область). Місія і далі здійснювала моніторинг ситуації на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського”, — сказано у повідомленні.
БПЛА СММ зафіксував осіб у камуфляжному одязі безпосередньо на ділянці розведення в районі Петрівського та на її краю.
Зазначається, що за спостереженнями СММ, контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) поблизу Станиці Луганської, а також два блокпости збройних формувань у Донецькій та Луганській областях залишалися зачиненими і через них не пропускали цивільне населення.
На КПВВ та відповідних блокпостах СММ і далі стикалася з обмеженнями свободи пересування на блокпостах збройних формувань під час спроби перетину з непідконтрольних урядові районів до підконтрольних біля Станиці Луганської та з підконтрольних урядові районів до непідконтрольних поблизу Оленівки, Горлівки та Верхньошироківського.
Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, що бойовики продовжують зупиняти спостерігачів місії ОБСЄ і людей, зареєстрованих на окупованих територіях, через лінію розмежування.