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ООС: российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки

ООС: российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки

Киев  •  УНН

 • 15318 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. За прошедшие сутки, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в штабе ООС, пишет УНН.

Детали

Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Вооруженные формирования Российской Федерации два раза осуществили обстрел с минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное. Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 — с станковых противотанковых гранатометов.

Цитата

“У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же, российские оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города. Потерь среди наших защитников и гражданского населения нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь”, - резюмировали в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Напомним

На оккупированной территории наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 807 случаев нарушения прекращения огня 7 мая.

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