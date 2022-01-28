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15 марта, 19:03 • 104447 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138249 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120421 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114148 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103112 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100565 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89301 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121703 просмотра

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14 марта, 19:57 • 126347 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ООС: на востоке Украины сохранялась"тишина"

ООС: на востоке Украины сохранялась"тишина"

Киев • УНН

 • 15423 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом информирует штаб ООС, передает УНН.

Цитата

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Добавим

За прошедшие сутки, 27 января, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения.

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